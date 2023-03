Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube reencontra Caio Afiune e o promove a novo cargo: 'Virou vô'





Viih Tube, que participou do BBB21, ficou conhecida por chamar os colegas de reality de "pai" e "mãe", reencontrou Caio Afiune, ex colega de reality de Viih e já recebeu um novo posto: o de "vovô".



Viih está grávida de Lua, primeira filha com o ex-BBB22 Eliezer e juntos o casal está gravando um programa de entrevistas com outros casais.













"Quem é o novo vovô e vovó? Meu pai virou vô (risos)", brincou Viih com Caio e a esposa, Waleria Motta. "Quem diria, né? Eu pedi a bênção e olha agora", brincou Caio.

Viih entrou na reta final da gestação e brincou que o bebê pode nascer a qualquer momento. "Está vindo! Posso parir a qualquer momento", brincou ela, através dos stories do Instagram. Nesta terça-feira (28), a influenciadora gravou várias entrevistas com casais ao lado de Eliezer, que já é chamado de "maridinho". "Estou tão feliz de viver esse programa em família com meu maridinho e minha filha. Que sonho!", celebrou Viih na rede social.