Reprodução Bruna Marquezine e Xolo Maridueña surgem juntos em encontro com amigos

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña voltaram a aparecer juntos tanto na vida real quanto nas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira (7) os atores curtiram a festa de aniversário de um amigo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os registros foram compartilhados nas redes sociais e animou os fãs dos astros de Besouro Azul.





Sem assumir um relacionamento, os dois não eram vistos juntos há algum tempo, o que gerou rumores sobre um possível término.

Em fevereiro, a brasileira esteve em Los Angeles, onde o ator mora, para aproveitar uma festa pós-Grammy, porém, sem a presença do ator.

Vale lembrar que Bruna e Xolo são protagonistas do filme da DC Comics, Besouro Azul, que será lançado em agosto deste ano.

Xolo maridueña e Bruna Marquezine ontem no aniversário do Jacob. pic.twitter.com/K052TgeWMr — Marquezine Maridueña (@centralxolozine) March 7, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.