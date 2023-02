Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Sasha Meneghel marcam presença em festa pós-Grammy

Tiveram brasileiros curtindo o after party do Grammy Awards 2023 ! Após a premiação no domingo (5), Bruna Marquezine e Sasha Meneghel marcaram presença em um dos vários eventos feitos pelos famosos depois da cerimônia.

As brasileiras posaram ao lado de João Figueiredo, marido de Sasha, da modelo brasileira Mari Fonseca, a biomédica Jocelyne Miranda e a estilista Konner.





Rapidamente os fãs de Bruna notaram a ausência de Xolo Maridueña, par romântico da atriz no filme Besouro Azul, com quem especulam um romance.

Vale ressaltar que o ator mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde aconteceu a festa e Bruna está aproveitando uma temporada por lá.

O filme Besouro Azul está com data de estreia no Brasil prevista para agosto deste ano.





