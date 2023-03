Reprodução/Instagram Após boatos de 'término', Marquezine e Xolo voltam a aparecer juntos na web

Os fãs de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña já podem voltar a respirar normalmente porque os dois voltaram a aparecer juntos nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (1) o ator compartilhou um Story no Instagram mostrando que está acompanhado da atriz brasileira.





Nas imagens, a artista aparece se arrumando em um camarim enquanto é filmada pelo par romântico no filme Besouro Azul.

Vale lembrar que havia um bom tempo que os dois não apareciam publicamente juntos. Sem saberem ao certo sobre o status do relacionamento, os internautas iniciaram rumores de que eles teriam terminado.

Isso porque Bruna passou uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde Xolo mora, porém, eles não foram vistos juntos.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.