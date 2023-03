Reprodução/ Twitter/ Instagram Zé Felipe e Virgínia

Após ter uma crise de ansiedade em um show, Zé Felipe iniciou tratamento com remédios. O cantor de 24 anos, filho de Leonardo, abordou o assunto no Instagram nesta segunda-feira (06) ao responder a um seguidor que notou que ele parecia estar triste e sem energia.

"Eu estou bem, graças a Deus. É que estou tomando ansiolítico [remédio calmante] e, aí, você fica assim mesmo, mais sereno. O mundo acabando e você está assim, tranquilo", explicou o cantor pelos stories.





Em fevereiro, Zé Felipe teve uma crise de ansiedade durante uma apresentação no Ceará. Ele contou em nas redes sociais que recebeu apoio da esposa Virginia Fonseca, com quem tem duas filhas, Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, de 3 meses, para conseguir terminar o show.

"Anteontem nós fizemos dois shows na noite, em Paracuru. Eu tive duas crises de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe o tão ruim que é a sensação. E a Virgínia me ajudou a terminar o show. Só quem estava comigo sabe o quão difícil que foi terminar. Quem tem crise de ansiedade sabe o quão angustiante é isso", contou Zé Felipe

