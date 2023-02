Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Zé Felipe recebem críticas por levar babás em viagem em família

Virginia Fonseca e Zé Felipe deram o que falar mais uma vez após compartilharem um registro nas redes sociais. A influenciadora mostrou a família no avião com destino para Orlando, nos Estados Unidos, porém um detalhe chamou a atenção.

A família apareceu na companhia de duas babás, que são responsáveis pelos cuidados de Maria Alice e Maria Flor, e gerou discussão na web.

"Primeira viagem internacional do Saraivita e primeira vez da tia Vil e tia Renata indo para esse destino. Feliz em fazer parte desse momento", disse a empresária em parte da legenda.





Nos comentários, os internautas dividiram opiniões com a presença das funcionárias na viagem.

"Que felicidade ser essas babás né gente? Ganham super beeem, viajam pra lugares incríveis, comem bem, são bem tratadas; é sobre isso", comentou uma seguidora; "Gente queria ser essas babá de primeira classe, chocada!", disse outra.

Por outro lado, os internautas criticaram. "Tá levando aos funcionários pra trabalhar e agindo como se fosse presente de férias", afirmou uma; "A cara da babá de cansada, enquanto a mãe bem plena", disse mais uma.





