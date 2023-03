Foto: Reprodução/Instagram Virginia Fonseca rebate críticas do valor de maquiagem da própria marca





A influenciadora Virgina Fonseca rebateu os milhares de comentários que vem recebendo após ser divulgado o valor do mais novo produto da marca de maquiagens, a "Wepink".

A base, que promete tratar a pele durante o uso, está sendo vendida pelo valor de R$199. Após o anúncio, diversos internautas criticaram a influenciadora na web, comparando o valor do produto e o tamanho da fama de Virginia com o de outras blogueiras.













Virginia contou que esperou toda repercussão acabar para poder se pronunciar. "Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam: 'Você pode ser o que quiser', tentam me diminuir por eu lançar um produto com a mesma qualidade dos importados. 'Virginia tá achando que é Kylie e Rihanna'. Porque elas podem e eu não? Então vamos lá... Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto?", iniciou ela.

A influenciadora conta que está oferencendo um produto com qualidade de importado, em um produto nacional. "Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço! Ou vocês acham que um produto nível importado é baratinho?", completou ela.

"Eu admiro muito essas mulheres e sim, me inspiro nelas. Vou lançar meus produtos com qualidade de importados sim e segue o baile. Eu utilizo todos os meus produtos e vou lançar o que eu gosto de usar", continuou. Virginia explicou que a sua nova base não é só uma maquiagem, mas sim uma "dermomake", afirmou ela.

Virginia finalizou afirmando que já está acostumada, pois sempre que lança algo no mercado, vem muitas pedradas contra ela. "Mas assim, eu estou tranquila, mesmo! Porque com o Sérum 10 em 1 foi a mesma coisa! Sempre quando vem alguém inovando o mercado, toma pedrada", finalizou ela.