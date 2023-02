Reprodução/Instagram Virginia Fonseca é criticada por 'cobrar' fotos com fãs e se defende

Virginia Fonseca usou as redes sociais para se defender após ser acusada de 'cobrar' fotos com os fãs, mas não atender.

A influenciadora marcou presença em um quiosque de shopping da sua marca e prometeu fotos com o público que comprasse um produto. Cada um deles receberia uma senha e teria o encontro com a empresária.





Pelos Stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe se pronunciou após as críticas. "Mil perdões, desculpa! Estou muito chateada, não sei nem o que dizer! Nossa equipe vai entrar em contato com quem não conseguiu foto e vocês podem escolher entre o perfume lançamento ou o estorno da compra! Mais uma vez: DESCULPA!!!", disse ela.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor explicou que depois de tirar fotos com algumas pessoas, viu que não tinha mais ninguém na fila e resolveu tirar a dúvida com a equipe. Com a resposta positiva, ela resolveu ir embora do local.

Ainda nos Stories, Virginia prometeu dar perfumes gratuitamente para quem ficou sem, e prometeu voltar ao shopping para uma nova sessão de fotos.





Depois, a influenciadora afirmou que não cobrou pelas fotos, mas que os fãs teriam que comprar o perfume para pegar uma senha e, com isso, teriam o direito da imagem. A publicação foi deletada por ela.

"Eu não ia falar nada sobre, mas essa fake news tá indo longe demais! Não cobrei por foto. Ontem eu fui para a inauguração do quiosque da WePink. Tiveram 3 mil pessoas no shopping, graças a Deus! Quem comprou no quiosque ganharia uma senha [para a foto]. Não tinha essa de comprar senha, pelo amor de Deus! Você comprava o produto e ganhava a senha", concluiu ela.





