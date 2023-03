Reprodução / Instagram 06.03.2023 Vera Fischer faz festa na piscina com amigos

No domingo (6), fotos da festa na piscina da mansão de Vera Fischer no Rio de Janeiro foram compartilhadas com os seguidores. A atriz teve a companhia de amigos e familiares.

"Família e Amigos. Melhor coisa da vida! Lindo domingo a todos", disse a atriz na legenda da publicação. As fotos despertaram o interesse dos fãs. “Eterna deusa, inveja boa dos seus amigos de estarem perto de você”, declarou uma seguidora. “Maravilhosa!”, elogiou a também atriz Cristiana Oliveira.





“Eu fico muito feliz por você! Esses momentos são tão bons, né? Coração fica quentinho… Bom domingo, querida!”, desejou uma página de um fã clube da atriz.

Em uma postagem recente, a atriz recebeu elogios dos internautas ao posar de maiô. Cantora Pocah escreveu "Gataaaaa", enquanto outros elogiaram dizendo "Espetacular" e "Linda".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.