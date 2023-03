Foto: Reprodução/Instagram Selena Gomez agradece apoio dos fãs após treta com Hailey Bieber e Kylie Jenner





Para a alegria dos Selenator ao redor do mundo, Selena Gomez retornou às redes sociais neste domingo (5), após quase duas semanas inativa no TikTok. O último vídeo da cantora na plataforma havia sido publicado no dia 22 de fevereiro.

Em meio as polêmicas envolvendo ela, Hailey Bieber e Kylie Jenner, Selena publicou um vídeo de mais de cinco minutos se maquiando, com os produtos da própria marca, "Rare Beauty". Nos comentários da publicação, Selena agradeceu o apoio dos fãs.













"Obrigado e eu amo muito vocês. Eu sou profundamente grata a cada um de vocês, humanos. Vocês me fazem incrivelmente feliz.", iniciou ela. Em outro comentário, Selena pediu para que os fãs "considerem a saúde mentals dos outros". "Por favor, sejam gentis e considerem a saúde mental dos outros. Meu coração tem estado pesado e eu só quero o bem para todos. Todo o meu amor", disse ela.

O vídeo da cantora já conta com mais de 35 milhões de visualizações, quase chegando a 8 milhões de curtidas, mais de 124 milhões de comentários e chegando a mais de 18 mil compartilhamentos, sucesso que explica como Selena voltou a ser a mulher mais seguida do Instagram, e um dos perfis mais visitados no TikTok.









No último dia 22 de fevereiro, Selena havia anunciado que faria uma pausa nas redes sociais após alguns fãs interpretarem uma foto publicada por Kylie Jenner como uma indireta dela, junto de Hailey Bieber, para Selena.