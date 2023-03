Reprodução/Instagram Namorado de Maíra Cardi entrega desejo de ter muitos filhos

Thiago Nigro conversou com os seguidores nesta segunda-feira (6) e entregou detalhes da vida pessoal. O coach de finanças assumiu o namoro com Maíra Cardi recentemente.

Pelos Stories do Instagram, ele foi questionado sobre paternidade e abriu o coração ao falar do assunto.





"Sonha em ser pai?", perguntou o internauta. "Sim. [Quero] muitos filhos ao redor da árvore de natal", escreveu ele.

Vale lembrar que Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o relacionamento publicamente no dia 1º de março. O namoro gerou polêmicas, já que ele havia terminado o noivado com Camilla Ferreira, em janeiro de 2023.

O casal usou as redes sociais para negar que tenha ocorrido traição, porém Camila mandou uma indireta para o ex usando a música Traitor (Traidor), de Olivia Rodrigo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.