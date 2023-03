Foto: Reprodução/Instagram Thiago Nigro desabafa de exposição do namoro com Maíra Cardi





Conhecido como Primo Rico na internet, Thiago Nigro usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (3) para desabafar em relação a exposição que o relacionamento dele com a ex-BBB Maíra Cardi tem tido.



"Não imaginava tudo que isso ia acontecer. Não estou acostumado a ver meu rosto em site de fofoca que eu não frequento. Eu falo de finanças, sou empresário e empreendedor. Não estou acostumado e não é fácil, é estranho", iniciou ele através dos stories do Instagram.













O coach afirmou que estava afastado da internet, focado em um novo projeto, mas que após a exposição em massa, teve que retornar antes do planejado. "Tive um relacionamento longo, bacana e respeitoso. Aprendemos muito. A gente terminou o relacionamento, a gente estava livre. Pode parecer que terminou da noite para o dia", disse ele.

Thiago aproveitou para agradecer o apoio que vem recebendo de muitos amigos e seguidores. "Antes de mais nada, eu queria agradecer. Tem muita gente apoiando, de alguma forma, o que a gente anunciou. Muito obrigado vocês que ficam felizes. Eu sou um cara que não sou de expor minha vida pessoal. E vou continuar não sendo assim. Meu negócio é finanças. Por mais que a Maíra seja alguém que expõe a vida pessoal, ela está decidida a não expor tanto assim nosso relacionamento", disse ele.

Thiago reafirmou que o anúncio do namoro com Maíra precisou ser feito antes da hora e citou a ex-esposa Camila Ferreira, com quem ficou casado por anos e se separou no final de janeiro deste ano. "A maior crítica que tenho visto é que anunciamos cedo. Eu concordo. Anunciamos muito rápido, mas não foi por opção. A gente está se conhecendo, feliz, fazendo planos e de repente começam a sair matérias. A gente se vê em uma situação que não dá para negar. A gente não mente! Não era nossa intenção machucar ninguém, em especial as pessoas que viveram com a gente por tanto tempo, como é o caso da Camila.", finalizou ele.