Foto: Reprodução/Instagram Thais Fersoza compartilha momento de Michel Teló e filho no palco





A atriz Thais Fersoza resolveu começar esta nova semana com um momento de fofura dos filhos, na manhã desta segunda-feira (6) a atriz compartilhou nas redes sociais um momento emocionante do marido Michel Teló com os filhos no palco.



No vídeo publicado pela atriz, Michel Teló aparece ao lado do filho mais velhor, Teodoro e Thais relembra o momento em que o filho subiu ao palco com o pai para cantar um clássico da música sertaneja.













Thais rasgou elogios ao pequeno e revelou que Teodoro tinha o sonho de fazer um dueto musical com o pai. "E como ele ama estar ali! Desejo que seu dia seja tão feliz quanto o meu revendo (já perdi as contas de quantas vezes assisti esse vídeo!) e relembrando esse momento lindo. O abraço e o olhar dele pro Michel no fim do vídeo me da vontade de chorar de emoção toda vez", escreveu ela.

Diversos amigos e seguidores de Thais não aguentaram tamanha fofura vinda do momento entre pai e filho e comentaram na publicação da atriz. Fui até ali chorar um pouquinho e já volto. Teodoro, como vc é maravilhosooooo @tatafersoza que família linda", escreveu uma seguidora. Seguida de outra que relembrou o início da carreira musical de Michel.

"Lembro do Michel se apresentando solo a primeira vez, depois de sair da antiga banda! Eu era segurança no programa do Faustão, e a produção pediu para a plateia para cantar com ele, porque ele era tímido e estava sem a banda! Quando ele começou se apresentar, foi incrível, um show de humildade e talento, vocês merecem cada conquista, cada brilho porque são pessoas de bem", escreveu ela.