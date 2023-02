Reprodução/Instagram Preta Gil recebe a companhia do marido em novo ciclo da quimioterapia

Nesta terça-feira (28) Preta Gil dividiu com os seguidores fotos durante o tratamento do câncer de intestino.

Pelos Stories do Instagram, a cantora publicou uma selfie no hospital. "Banho, cabelo lavado, secado, makezinha para dar um up e a cura entrando", escreveu ela na legenda da publicação.





Na sequência, a filha de Gilberto Gil mostrou que para a sessão recebeu a companhia do marido, Rodrigo Godoy.

"Ele trabalho aqui do meu ladinho", disse ela na legenda, enquanto gravava o amado deitado em um sofá.

No último dia de Carnaval, Preta Gil recebeu a família e amigos em sua casa. Como não pôde participar da folia de rua, a cantora aproveitou o momento para se divertir.





