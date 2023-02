Reprodução/Instagram Claudia Raia recebe a companhia do marido enquanto amamenta o filho, Luca

Claudia Raia dividiu com os seguidores um lindo momento em família nesta segunda-feira (27). Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto com o marido, Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca.

O primeiro herdeiro do casal nasceu em 11 de fevereiro, com 48 centímetros e 2,96 quilos.





Na imagem publicada, a artista aparece amamentando o pequeno enquanto o marido dorme no seu colo. "A gente faz tudo juntinhos! Meu amor, meu parceiro da vida", declarou ela na legenda.

Logo na sequência, Claudia posa apenas com o filho e, ao fundo, é possível ver um cachorrinho. "Família unida! Luca, Sushi e mamãe! Cadê o papai?", comentou.

