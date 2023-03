Reprodução Arthur Aguiar, Maíra Cardi e Sophia

Maíra Cardi apareceu com a filha nos stories do Instagram nesta quinta-feira (02), expondo que a pequena Sophia estava triste por ir para casa do pai, Arthur Aguiar, sozinha. Segundo a ex-BBB, essa seria a primeira vez que a menina visitaria a casa do ator, no aniversário dele.

A influenciadora fitness também mostrou como estava tentando convencer a filha a aceitar ficar longe da mãe. “Olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor”, falava Maíra para Sophia, enquanto filmava a cena para os stories.





Em seguida, Arthur Aguiar compartilhou o momento da chegada de Sophia, que foi recebida com um buquê de girassóis. Rapidamente a criança pareceu ter se adaptado a casa do pai, também pelos stories, o ator mostrou que a filha contente.

Nas redes sociais a exposição da filha não foi bem recebida. Alguns internautas opinaram que era desnecessário os pais mostrarem a criança neste momento.

