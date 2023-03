Reprodução / Instagram 04.03.2023 Rita Lee

Rita Lee retornou para casa neste sábado (4) após uma breve internação hospitalar. O marido da cantora, Roberto de Carvalho, compartilhou uma foto dela e celebrou com a legenda "Home" (lar ou casa, em inglês).

Na seção de comentários, celebridades como Manu Gavassi e Serginho Groisman comemoraram a notícia. "Obaaa!", comemorou o apresentador do Altas Horas.





Com 75 anos de idade, Rita foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021 e foi internada na última semana após perda de peso e um quadro delicado de saúde.

Nas redes sociais, Roberto tranquilizou os fãs informando que Rita está se recuperando e se fortalecendo, mas ressaltou que ela precisará realizar exames de monitoramento e terapias que podem resultar em internações devido aos efeitos colaterais dos tratamentos.









