João Lee usou as redes sociais nesta quarta-feira (1) para tranquilizar os seguidores após mais uma onda de notícias falsas sobre a saúde da mãe, Rita Lee .

Pelos Stories do Instagram, o DJ explicou a situação e fez um alerta aos fãs.

"Gente, a minha mãe tá bem. Eu tô aqui com ela agora. Ela tá tomando sorvete. Não caiam em fake news", escreveu ele na web.

A artista, que anunciou a descoberta de um câncer de pulmão em 2021 e anunciou a remissão da doença em 2022, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira (24).

