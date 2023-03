Reprodução Shakira vira bloco de Carnaval na Catalunha

Não foi só por aqui que Shakira esteve em alta no Carnaval. Fantasias inspiradas na separação de Shakira e Piqué também foram criadas fora do Brasil, como em Badalona, na Espanha, onde um vídeo viralizou mostrando um grupo de mulheres que se inspirou na música "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", lançada pela cantora colombiana após o divórcio.

O bloco de Carnaval se destacou pelas redes sociais no momento em que as integrantes aparecem cantando o verso que mais se destacou do hit de Shakira: “Mulheres não choram, mulheres faturam”.





A música de Shakira também inspirou um carro alegórico no desfile de Carnaval na Catalunha. O veículo tinha o formato do relógio da marca Casio e carregava um modelo Twingo e uma bruxa, em referência aos versos da canção.

O cortejo é acompanhado por diversas pessoas vestidas com o uniforme do Barcelona, clube no qual o ex-jogador se consagrou nos gramados.

E essa galera que resolveu fazer um bloco da Shakira nas ruas pra lembrar que "as mulheres não choram mais, as mulheres faturam e se unem"! 👏👏 pic.twitter.com/aJntNMn5bi — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) March 2, 2023









