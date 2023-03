Reprodução / Redes Sociais 03.03.2023 Ônibus da cantora Márcia Freire é alvejado por assaltantes na Bahia

Nesta sexta-feira (03), o ônibus da cantora Márcia Freire foi alvo de 21 tiros em uma tentativa de assalto na BR-101, próximo a Alagoinhas, a 180 km de Salvador. O motorista relatou que os suspeitos usaram madeiras para bloquear a estrada e impedir o ônibus de seguir, mas ninguém ficou ferido.



Durante a tentativa de assalto, a cantora Márcia Freire, que foi vocalista da banda Cheiro de Amor nos anos 90, estava dormindo no ônibus junto com a irmã e a equipe de músicos. Outros integrantes da equipe também estavam viajando em outro carro pela mesma rodovia.





A cantora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e relatar cenas do ocorrido: “Foi muito difícil para a gente, eu, por exemplo, não vi nada. O motorista que foi o ‘cara da vez’ e nesse momento ele achou que deveria passar por essa barreira, mas graças a Deus ninguém ficou ferido”, contou.

Márcia tranquilizou os seguidores com um vídeo no Instagram, assegurando que todos estavam bem. A cantora agradeceu a preocupação e mostrou solidariedade aos motoristas e caminhoneiros que trabalham na estrada. “Imagina enfrentar isso [assaltos] todas as noites. Só quem passa por isso é quem sabe”, concluiu.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.