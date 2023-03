Reprodução Luísa Sonza critica gravadora por impedir lançamento de disco ao vivo

Luísa Sonza revelou nas redes sociais que a Universal a proibiu de lançar o projeto ao vivo da turnê O Conto Dos Dois Mundos, que apresenta sucessos do álbum DOCE 22. A cantora postou um vídeo chorando nesta sexta-feira (3) e criticando a gravadora por não permitir o lançamento.

Agora contratada pela Sony, Sonza afirmou que ela e a nova gravadora estão dispostas a conceder os direitos do projeto. A cantora também contou que sempre sonhou em fazer um ao vivo e que o DOCE 22 é ainda mais importante, por ser um disco especial para ela.





“É a coisa mais linda do mundo e me dói demais pensar que tanta gente trabalhou nisso e simplesmente não liberaram", desabafou Luísa Sonza no stories do Instagram.

Luísa expressou o desejo de ter o registro do trabalho divulgado. Ela afirmou que mesmo com a Sony disposta a ceder os direitos do projeto, a Universal se recusa a liberá-lo. Sonza se emocionou ao falar sobre o projeto, dizendo que foi um sonho realizado.

Luísa Sonza foi aos stories de seu Instagram emocionada solicitando que a @umusicbrasil , sua gravadora anterior, liberasse a publicação de seu show "o conto dos dois mundos". A mesma mostrou estar disposta a abrir mão de todos os créditos das músicas cantadas em seu show. pic.twitter.com/12b98ZnzhE — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) March 3, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.