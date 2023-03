Arthur Aguiar completa 34 anos e acumula polêmicas; veja

Primeira separação

No início de 2020, Maíra Cardi, ex-BBB e ex-mulher do ator Arthur Aguiar, divulgou um vídeo nas redes sociais denunciando o relacionamento abusivo que vivia com o ex-marido. Anteriormente, em maio do mesmo ano, ela havia anunciado o fim do casamento de forma amigável, mas posteriormente falou das traições que sofreu durante o relacionamento.