Reprodução Primo da cantora Becky G é encontrado morto no Rio de Janeiro

O primo da cantora Becky G, Gabriel Martinez, que estava desaparecido, foi encontrando morto no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado nesta sexta-feira (3). Segundo o relatório, Gabriel teria caído enquanto escalava o Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

Gabriel Martinez estava na cidade brasileira para curtir o feriado de Carnaval. Após o Rio de Janeiro, ele seguiria viagem em direção a Colômbia e ao Peru. O rapaz ficou desaparecido por uma semana até ser identificado no IML.

Em nota enviada ao jornal O Dia, a polícia esclarece as informações. "De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o caso foi registrado, nesta quinta-feira (02/03), na unidade policial. Os agentes constataram que o corpo de Gabriel Martinez Franco foi encontrado, no dia 26 de fevereiro, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, onde foi identificado. Testemunhas comunicaram o fato para policiais militares e disseram que ele morreu após cair quando escalava o Morro da Urca, na Zona Sul do Rio", diz a nota.

Notificados pela morte de Gabriel, a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro também divulgou uma nota sobre o caso.

"A Embaixada e Consulados dos EUA estão consternados pela notícia sobre o cidadão norte-americano que faleceu em um trágico acidente no Rio de Janeiro e agradecemos as autoridades brasileiras pelos seus esforços na busca. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família por sua perda. A nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária."