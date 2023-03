Divulgação AUÊ 03.03.2023

Nesta sexta-feira (03), o 'AUÊ' vai analisar o Big Fone duplo da semana do "BBB 23", além dos últimos acontecimentos mais quentes do mundo do entretenimento.

A atração apresentada pelo editor Kadu Brandão repercute a dinâmica da semana, que conta com Big Fone, indicações ao Paredão e comenta a eliminação de Fred Nicácio no último paredão.





Acompanhe o "AUÊ" às 12h, no YouTube, ou pelas redes sociais do portal.