Reprodução / Globoplay 01.03.2023 Mc Guimê atende Big Fone

Nesta quarta-feira (1º) o Big Fone voltou a tocar no “BBB 23”. MC Guimê foi mais rápido que os outros participantes e atendeu o aparelho indicando Key Alves e Cezar Black ao paredão.

Além disso, os dois indicados não poderão jogar a próxima Prova do Líder, na quinta-feira (02). No sábado (04), o Big Fone voltará a tocar. Desta vez, quem atender poderá salvar um dos dois indicados de hoje da berlinda.





O participante que for salvo ganhará um poder secreto e irá indicar alguém ao paredão no domingo (05), mas só ficará sabendo desse poder na hora da formação da dinâmica.

Boninho aposta em nova dinâmica dupla para manter o elenco animado e continuar movimentado o reality após a saída de Fred Nicácio no último paredão.









