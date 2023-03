Foto: Reprodução/Instagram Maíra Cardi compartilha interação entre novo namorado, Thiago Nigro com a filha





Após assumirem publicamente o novo relacionamento na manhã desta quarta-feira (1), Maíra Cardi compartilhou, através dos stories do Instagram, um breve momento de interação entre o namorado, Thiago Nigro, e a filha da influenciadora, Sophia, de 4 anos.



Sophia é fruto do relacionamento entre Maíra Cardi e o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar. No vídeo divulgado no story, a pequena oferece uma sobremesa na boca de Thiago.













"O que é isso que você está dando para ele?", questionou Maíra. Sophia, então, repete o que o empresário disse a ela."Banoffee!". O anúncio do relacionamento entre Maíra e Thiago pegou os seguidores de surpresa, e apesar de muitos terem ficado felizes com a notícia, outros questionara a falta de responsabilidade afetiva.

As críticas tiveram início pelo fato de o coach ter terminado um relacionamento de sete anos, apenas 1 mês antes de iniciar o relacionamento com Maíra Cardi. Camila Ferreira, ex de Thiago Nigro passou a receber apoio dos internautas na web pela situação, diferente do novo casal, que ganhou uma chuva de comentários na publicação.

"Ambos são adultos e respondem por si. Só fico triste em ver a descartabilidade de alguns relacionamentos, evidenciada pela velocidade na troca de uma pessoa por outra", escreveu um internauta. Seguido de outro que afirmou que o casal não sabe nada de valores e afirmou que eles não possuem responsabilidade emocional. "Pode saber alguma coisa sobre finanças, mas nada sobre VALORES. Ambos sem empatia, sem responsabilidade emocional com a Camila, sem temor a Deus...", disse outra internauta.