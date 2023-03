Reprodução/Instagram Regina Duarte

A partir desta quinta-feira (02), ao tentar seguir a atriz Regina Duarte no Instagram, a plataforma está emitindo um alerta informando que o perfil da artista publicou desinformações em mais de uma ocasião.

"Essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade", avisa o comunicado.





Regina Duarte, ex-secretária especial de Cultura de Jair Bolsonaro (PL), publicou inverdades diversas vezes, incluindo informações falsas sobre os yanomamis e fake news sobre o processo eleitoral no mês passado.

No ano de 2021, Regina Duarte recebeu uma condenação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para que fizesse uma retratação a respeito de uma informação falsa divulgada nas redes sociais em 11 de abril de 2020, sobre a herança deixada pela ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva.





