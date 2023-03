Marcos Rosa/TV Globo Boninho é o diretor do "Big Brother Brasil"

Boninho apareceu no Instagram nesta quinta-feira (02) com um curativo no rosto após realizar um procedimento estético. O diretor do BBB contou que precisou ir ao médico para outros procedimentos marcados e decidiu fazer um rejuvenescimento para agradar Ana Furtado.

“Estou meio baleado. Tive que fazer outros procedimentos e aproveitei e fiz microagulhamento fotopulsado. Pra que? Pra ficar bonitinho para Ana Furtado”, afirmou o diretor.





Ana Furtado está viajando para Los Angeles para apresentar o Oscar e o Big Boss aproveitou a ausência da esposa para dar uma melhorada no visual e surpreender a amada, quando ela retornar ao Brasil. “Tem coisa melhor que se cuidar para quem a gente ama?”, perguntou Boninho na publicação.

Os seguidores do diretor elogiaram a atitude. “Galã”, elogiou a atriz Giovanna Lancellotti. “Gatíssimo que a Ana merece! Muito fofo esse Boss!”, declarou uma fã.





