Nesta quinta-feira (2), Pabllo Vittar foi criticada na web após comentar uma foto de Marcelo, de 13 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady. A publicação mostrava o novo visual do garoto, que decidu deixar os cabelos longos e assumir um corte mais curto.

A mundança na aparência de Marcelinho foi muito elogiada por famosos, como Pabllo Vittar. A cantora deixou emojis de carinhas ofegantes no post o que revoltou alguns internauatas. Eles acusarama a artista de estar dando em cima do filho da Ivete Sangalo, que é menor de idade.

Pabllo, no entanto, negou, no Twitter, que queria tal intenção. "Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!!!!", rebateu ela.

