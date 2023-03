Foto: Reprodução/Instagram Camila Ferreira, ex de Thiago Nigro, recebe apoio na web





Após Thiago Nigro e Maira Cardi assumirem o novo relacionamento nesta quarta-feira (1º), o nome do influenciador chegou ao trending topics do Twitter. Porém, nem todos os internautas gostaram do anúncio do novo relacionamento do influenciador.



Thiago foi casado por alguns anos com Camila Ferreira e sempre ressaltou, através dos vídeos que publicava, que a ex-esposa foi uma pessoa muito importante para o crescimento na internet.













Após o anúncio do novo relacionamento, Camila passou a receber apoio de internautas nas redes sociais, e um em específico chamou a atenção da web, por a pessoa ter usado uma frase de uma música de Shakira, na qual a cantora fala do término com Piqué.

"As mulheres não choram, elas faturam", escreveu a internauta em uma foto de Camila na rede social. Camila logo respondeu o comentário da seguidora, apenas com um emoji de coração e um rostinho com uma lágrima caindo.

Outros internautas saíram em defesa de Camila na web. "Camila é uma mulher fod@! Eu acompanho o Primo desde 2018 e ela sempre organizou tudo! Os resumos dos desafios, insights... é impossível ver essas notícias e não ficar arrasada porque o casamento acabou recentemente.", escreveu uma internauta em uma publicação de uma página de fofoca no Instagram.

"Ah, Camila, te admiro como profissional, e uma mulher culta como você se faz necessária no mundo de hoje! Admiro suas leituras, e foi através delas que cheguei até você. Hoje é o SEU MOMENTO! E não permita que nenhum ser estrague seu hoje. Hoje você comemora, amanhã talvez você chore, mas em breve, sem perceber, você vai sorrir e vai perceber que quem cometeu a facada não era digno da GRANDE MULHER que você é.", escreveu uma seguidora.

O término do relacionamento do casal foi anunciado nas redes no último dia de janeiro deste ano e a rapidez do anúncio do novo namoro de Thiago gerou uma onda de apoio a Camila nas redes sociais.