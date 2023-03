Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil mostra filho dormindo em hospital com ela durante tratamento do câncer





Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil compartilhou com os seguidores na manhã desta quarta-feira (1), que o filho Francisco Gil, estava a acompanhando no hospital.



"Hoje foi dia do meu bebê dormir com a mamãe", disse Preta ao mostrar o filho deitado no sofá do quarto do hospital dormindo.













Na manhã desta terça-feira (28) Preta Gil apareceu nos stories do Instagram enquanto fazia uma sessão de quimioterapia. "Banho, cabelo lavado, secado, makezinha para dar um up e a cura entrando!", escreveu a cantora na legenda.

A cantora revelou no dia 10 de janeiro que estava com uma adenocarcinoma na porção final do intestino e por conta disto precisou cancelar toda a agenda de shows e atividades do carnaval. "Vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", disse a cantora em comunicado.





Recentemente, Preta reuniu alguns amigos para comemorar o último dia de carnaval. A cantora republicou alguns Stories em que aparece cantando em uma estrutura montada na grama. Em uma das publicações, ela performa o hit "Lepo Lepo", ao lado do próprio Psirico. "Meu Carvanal", escreveu Preta.



Na sequência, a cantora compartilhou um vídeo do médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo. No vídeo, ela aparece cantando trechos do sucesso "Sinais de fogo". "Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida! Te amo, foi lindo", declarou Thales.