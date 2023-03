Mel Maia interpreta uma patricinha melhor?

Assim, desde a estreia de 'Vai Na Fé", no início deste ano, o público vem comparando a atuação das duas e elegendo Mel Maia como a melhor atriz. "O texto da Guiga tem o mesmo problema do texto da Chiara, sempre vem com 'ranço', 'flop' e 'biscoiteiro', mas Mel passa uma naturalidade boa, por isso, sempre defendi ela como atriz quando ficavam com 'esqueceu que é atriz pra virar sub' por viver uma vida adolescente normal", disse um internauta.