Reprodução/Instagram Jade Picon e Leo Picon

Leo Picon utilizou os stories do Instagram nesta quarta-feira (1º) para expor a marca de roupas Approve, da qual é sócio, por estar o excluindo da parceria sem aviso prévio. O irmão de Jade alega que os funcionários foram instruídos a não o responder mais e que teve as senhas de acesso ao banco e ao sistema da empresa alteradas.

“Eu não sei o que é isso, se faz parte de alguma confabulação contra mim... Estou tentando resolver com as pessoas responsáveis da Approve, desde o carnaval todo o time parou de me responder”, afirmou Leo pela rede social.





O influenciador compartilhou um comunicado da empresa dizendo que a companhia sentiu a necessidade de mudar e em poucos dias, os seguidores da marca iriam acompanhar essa mudança.

José Carlos Parra, outro influenciador e também sócio da marca, se pronunciou pelo Instagram dizendo para ninguém tirar conclusões precipitadas, pois na internet tudo é diferente, porém o empresário disse que só se pronunciará novamente por meio de advogados..

Pelo Twitter, Leo deu mais detalhes da situação e pediu para que os seguidores parassem de comprar na marca até que tudo esteja resolvido.

vou explicar aqui o que tá acontecendo na Approve e que veio a tona hoje no Instagram.



Faz um tempo que o clima de desentendimento e desalinhamento paira entre os sócios na empresa.

Até aí blz.. apesar de algumas pessoas sentirem isso, isso nunca foi transparecido [+] — Leo Picon 💚👽 (@LeoPicon) March 1, 2023













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.