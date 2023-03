Reprodução/Instagram - 01.03.2023 Ed Sheeran relatou questões da vida pessoal que enfrentou durante trabalho de novo álbum





Ed Sheeran passou por episódios traumáticos durante a produção do novo álbum, "Subtract (-)". Ao divulgar o trabalho inédito nas redes sociais, o cantor relatou que a esposa, Cherry Seaborn, descobriu um tumor enquanto estava grávida da segunda filha com o artista.

O britânico vive um relacionamento com Cherry desde 2019 e teve a primeira filha com ela, Lyra Antarctica, em 2020. O tumor foi descoberto durante a gestação de Júpiter, que nasceu em maio de 2022. Ed explicou que vê a composição de músicas como uma "terapia" e escrever sobre o momento difícil para o novo disco o auxiliou.





"Escrevi sem pensar no que as canções seriam, apenas escrevi o que quer que fosse. E em pouco mais de uma semana, substituí uma década de trabalho pelos meus pensamentos mais profundos e sombrios. No espaço de um mês, minha mulher, que estava grávida, foi informada de que tinha um tumor que não podia ser tratado até depois do parto", declarou no Instagram, nesta quarta-feira (1).

Outra dificuldade pessoal que enfrentou durante as composições do trabalho foi a morte do amigo e empresário, que lançou a carreira dele. "Jamal [Edwards], um irmão para mim, morreu repentinamente e me vi no tribunal defendendo minha integridade e carreira como compositor. Estava em uma espiral de medo, depressão e ansiedade. Senti como se estivesse me afogando, com a cabeça abaixo da superfície, olhando para cima, mas sem conseguir respirar", analisou.

Sheeran ainda ressaltou que "abriu o alçapão para a minha alma" no novo álbum, previsto para ser lançado em 5 de maio. "Pela primeira vez, não estou tentando criar um álbum que as pessoas gostem, estou apenas lançando algo que é honesto e verdadeiro para onde estou em minha vida adulta", ressaltou.

"Subtract (-)" completa a sequência de projetos com símbolos matemáticos lançados pelo cantor: "+" (2011), "x" (2014), "÷" (2017) e "=" (2021). Confira abaixo a publicação de Ed Sheeran na íntegra:





