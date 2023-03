3/3 - Daisy Jones & The Six | Amazon Prime

1ª temporada - Em 1977, o grupo Daisy Jones & The Six estava no topo das paradas mundiais. Liderada por dois vocalistas carismáticos – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – a banda passou da obscuridade para a fama. E então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles desistiram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordaram em revelar a verdade. Esta é a história de como uma banda icônica implodiu no auge da existência.