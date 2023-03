Reprodução/Instagram/TV Globo Namorado de Fátima Bernardes explica climão com Mumuzinho ao vivo

Túlio Gadêlha usou as redes sociais para explicar ao público o que aconteceu entre Fátima Bernardes e Mumuzinho durante o programa Alta Horas.

Na cena, Fátima sai do centro do palco e corre em direção ao amado, porém, não percebe Mumuzinho a chamando para dançar com ele.





O namorado da apresentadora negou que ela tenha ignorado o cantor de propósito ao final da atração da TV Globo.

"Hoje encontrei meu amigo Randolfe Rodrigues no aeroporto e ele me contou que tinha assistido essa cena no Altas Horas no sábado. Eu não lembrava, Por coincidência, encontrei aqui nas redes. Eu só queria dizer que eu e a Fátima amamos o Mumuzinho", disse ele.

O deputado ainda mandou um recado para o artista. "Se o Serginho Groisman autorizar, participamos de um outro programa só para dançar com ele (Mumuzinho)", brincou.





