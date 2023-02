Reprodução/ Instagram Tiago Ramos e Nadine tiveram um relacionamento em 2020

Nesta terça-feira (28), Tiago Ramos pediu desculpas a mãe de Neymar, ex-namorada dele, após falar dela em uma live no Instagram. O ex-A Fazenda afirmou que Nadine era uma "traídora de m*rda" e "santa do pau oco".

"Estou vindo aqui para falar de um assunto que está rodando o Brasil todo. Só tenho que pedir desculpas e perdão à pessoa citei o nome da coisa que não deveria falado porque é um problema meu. Não tenho muita coisa pra falar, só pedir desculpas mesmo. Que a vida siga normal e pronto. Estou sofrendo haters de muitas mulheres e eu entendo. Se eu fiz m*rda eu tenho que aceitar. Estou aqui me retratando com as minhas palavras", disse Tiago.

Na última segunda-feira (27), o modelo abriu uma live no Instagram e expôs Nadine. "Manda ela e ele vir falar comigo aqui agora. Traidora de m*rda! Gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. A santa do pau oco", falou ele, alterado.

Tiago e Nadine tiveram um rápido relacionamento em 2020. Após idas e vindas, rumores apontavam que eles teriam se reaproximado nos últimos meses.

