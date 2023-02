Foto: Reprodução/Instagram Esposa de Messi aparece se divertindo na neve com amiga





As comemorações no mundo do esporte estão a todo vapor, em um vídeo de muita alegria e frio, Daniella Semaan e Antonela Roccuzzo, esposas dos jogadores Cesc Fàbregas e Lionel Messi, respectivamente, aparecem saltando apenas de biquíni em meio a neve.



O momento de diversão das duas, celebra não apenas a amizade entre as duas, mas também o aniversário de Antonela e a vitória do marido, pela sétima vez, no prêmio "Fifa The Best", que coroa o melhor jogador do mundo na temporada.













No vídeo, Antonela e Daniella, amigas desde a época que os maridos jogavam juntos no time do Barcelona, saem correndo de uma piscina aquecida em direção à neve, rindo e se divertindo juntas.

Daniella logo se joga de corpo inteiro na neve, enquanto Antonela parece ter se arrependido da ideia de ter saltado no chão gelado e volta correndo para dentro da piscina aquecida.

Na legenda, Daniella comemorou os 35 anos da amiga. "Um brinde a uma vida cheia de saúde e felicidade", escreveu ela. Antonela retribuiu o carinho da amiga e comentou na publicação com três corações.