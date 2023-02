Reprodução/ Instagram Gabriel Medina e Gabriela Versiani

Na última segunda-feira (27), stories de uma amigo em comum, Arthuzinho, mostrou que Gabriel Medina e a influencer Gabriela Versiani foram a uma praia no Rio de Janeiro juntos.

Enquanto, o surfista ri e conversa com os amigos, a influencer aparece ao fundo se bronzeando no vídeo compartilhado. A aparição dos dois alimenta os rumores de que o surfista e Versiani estão vivendo um affair. Os boatos surgiram após Medina e Versini serem flagrados aos beijos no Carnaval deste ano.

Rumores também apontam para uma richa entre a morena e Yasmin Brunet, ex-esposa de Medina, devido à suposta relação da influencer com o surfista.

