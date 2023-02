Reprodução/Instagram Após polêmica, Yasmin Brunet entrega se ainda tem vontade de desfilar no Carnaval

Yasmin Brunet conversou com os seguidores nesta segunda-feira (27) e, obviamente, respondeu perguntas sobre a polêmica com a Grande Rio no Carnaval 2023.

Após ser questionada se ainda tem vontade de desfilar, a modelo foi sincera e desabafou sobre a briga com a escola.





"Apesar dessa situação horrível, ainda é um sonho meu", disse ela. A influenciadora também falou da fama da mãe, Luiza Brunet, na folia. "Minha mãe é um dos grandes ícones do Carnaval e eu sempre acompanhei ela. Tenho esse sonho desde pequena", completou.

Para Yasmin, o desentendimento com a agremiação do Rio de Janeiro deixou marcas. "Essa situação não vai tirar essa vontade de mim. Na verdade, me deu ainda mais", comentou ela.

Vale ressaltar que Yasmin Brunet não participou do desfile das campeãs após toda a briga com a Grande. Mesmo fora da Avenida, a modelo acompanhou a festa em um camarote na Sapucaí.

