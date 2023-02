Reprodução / Instagram 24.02.2023 Yasmin Brunet e Luiza Brunet

Luiza Brunet fez uma publicação em defesa da filha, Yasmin Brunet, após um longo desabafo da modelo na tarde desta sexta-feira (24) sobre a falta de organização e outras polêmicas envolvendo a escola de samba carioca Grande Rio.

Pelos stories do Instagram a veterana das passarelas apoiou Yasmin: “Que Deus te abençoe sempre das línguas ferinas, da inveja, maldade e oportunismo o mau do século!”





Antes disso, Luiza havia se manifestado corroborando com as críticas feitas por Yasmin à desordem na agremiação. “Cavalo dado se olhas os dentes sim! Pode vir banguela.”, escreveu a matriarca Brunet compartilhando uma imagem da fantasia da filha que estava incompleta.

Mais cedo, Yasmin havia feito uma longa sequência de stories para explicar a própria versão sobre a polêmica com a escola de samba. “Eu não me atrasei para o desfile como estão falando. Cheguei com horas de antecedência. Infelizmente minha calcinha não estava pronta quando cheguei. Ela não tinha fecho e os adereços do lado não estavam costurados nela ainda", afirmou a ex-musa da Grande Rio.

A polêmica começou quando a Grande Rio confirmou que Yasmin Brunet estaria de fora do Desfile das Campeãs deste sábado (25). Questionada se a decisão partiu da modelo ou da escola, a equipe da Grande Rio não retornou até a publicação da nota. A estreia de Yasmin Brunet como musa da Grande Rio foi marcada por outras polêmicas, que começaram desde que a modelo foi acusada de não saber sambar.













