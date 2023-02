Foto: Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca reage após fãs apontarem nova gravidez: 'Que isso, gente?'





A influenciadora Virgínia Fonseca foi pega de surpresa pelos fãs após muitos apontarem uma nova gravidez da influenciadora, nesta quarta-feira (15). Após Virgínia abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, ela foi bombardeada de mensagens de fãs apontando que ela estaria grávida novamente.



Virgínia já é mãe de duas meninas, Maria Alice, de 1 ano e 8 meses e Maria Flor, de apenas 3 meses, frutos do relacionamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe.













"Estão falando que você está grávida de novo, é verdade?", questionou um seguidor. "Quem está falando isso? Vi várias perguntas assim aqui. Até onde eu sei, não estou", brincou Virgínia.



Logo em seguida, uma pessoa chegou até a apontar que a influenciadora estaria com 5 semanas de gestação, mas ainda não teria descoberto. "Que isso, gente? O que está rolando? Eu perdi alguma coisa?", questionou Virgínia confusa com toda a história.

Recentemente, a influenciadora participou do novo videoclipe do marido Zé Felipe, em uma faixa com parceria do cantor Wesley Safadão e do Igow, que aconteceu no Centro de São Paulo.

