Foto: Reprodução/Instagram Suzana Alves relembra época de Tiazinha: 'Não tinha amigos'





A atriz Suzana Alves relembrou, através de um vídeo publicado nas redes socias, os tempos que passou como mascarada, quando viveu a personagem Tiazinha, no final dos anos de 1990. Recordista de vendas pela revista "Playboy", Suzana Alves é convertida a mais de 20 anos e afirmou que hoje é feliz e completa por "ter encontrado Jesus".

"Quando eu olho para trás eu fico pensando: meu, eu era a mina mais famosa desse país. Todo mundo queria ser eu. Todo mundo queria ter o meu corpo, o meu cabelo, as minhas roupa, todas as revistas queriam me ter na capa, porque eu dava muito ibope. Eu vivia com uma estrela do rock in roll", iniciou ela em video publicado no Instagram.













A atriz conta que na época não conseguia sair de casa sem seguranças devido ao grande sucesso. "Eu parava todo os lugares, não podia sair da porta da minha casa sem segurança. Eu só andava cercada por uma equipe. Tinha gente para fazer minha roupa, camareira, segurança, motorista... Eu era a bambambam. E era mesmo. Não tenho que ficar negando o meu passado", conta ela.

Porém, Suzana apontou os pontos negativos que vivia na época e fez uma breve comparação com a vida que possui atualmente. "Só que eu não tinha amigos, não tinha pessoas que me amavam. Eu não fazia ideia do que era amor. Eu era frustrada. Apesar de ser a top do Brasil, eu não tinha esse sorriso, essa leveza que eu tenho hoje. Faltava pra mim. E isso não encheu meu ego. Não fez com que eu ficasse aí correndo atrás de likes, de curtidas, de plásticas, de roupas, de carnaval, de desejar o elogio dos outros. Acabou. Eu descobri o sentido da vida. Ele me amou primeiro, e por isso eu entreguei meu corpo, minha mente, meu espírito, tudo que eu tenho para ele", afirmou ela.

Ao finalizar, a atriz ressalta que não possui o mesmo dinheiro que tinha na época e muito menos a fama que possuía, mas afirma que nunca se sentiu tão feliz como está nos dias de hoje. "Hoje, a minha vida material é completamente diferente dessa que eu vivi. Ninguém me olha mais como me olhava antes. Ou se olha, talvez para fazer alguma crítica ou comentário por conta da vida que eu tenho hoje. Eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha antes, não tenho mais a fama que eu tinha antes. Mas eu nunca fui tão feliz como sou hoje. A felicidade de hoje nasce de dentro da fora, porque ela vem com um Deus único, que me ama de verdade. Ele reconstruiu a minha vida", finalizou ela.