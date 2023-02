Foto: Reprodução/Instagram Lexa chega aos EUA após Guimê ficar de fora do paredão no BBB23





A cantora Lexa desembarcou na manhã desta segunda-feira (27) em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Através do perfil no Instagram, a cantora contou que apenas viajou após ter tido a certeza de que o marido iria ficar de fora do paredão formado neste domingo (26).

Mc Guimê escapou de ser indicado ao paredão após ter vencido a prova do anjo e ter garantido imunidade.













"E eu que só viajo agora caso o Guimê não vá ao paredão, então tudo na minha vida está sendo no susto", disse Lexa nos Stories do Instagram. Neste domingo (26), a cantora publicou um texto após o fim da prova do anjo.

Lexa comemorou a vitória do marido e por o funkeiro ter indicado Key Alves para o paredão, que acabou escapando após vencer a prova bate e volta. "Que semana! Que loucura… Eu sei que dentro de um jogo tudo pode mudar o tempo todo, basta uma atitude errada e já era, mas eu não posso deixar de comemorar todas as conquistas e todo o seu mérito", escreveu ela.

"@mcguime você não tem noção da alegria que eu sinto de ver tantas pessoas enxergando o mesmo Guilherme que eu conheço, cara calmo, um marido maravilhoso, educado, posturado, amigo, inteligente e amoroso. Que tudo flua bem nesse jogo amor, eu sei que ainda falta muito para o programa acabar, que eu já tive vários surtos e tremedeiras (risos), mas eu amo te ver feliz e vivendo os seus sonhos. Você merece. @mcguime", finalizou ela.