Foto: Reprodução/Globo BBB23: Ana Maria expões tweets contra casal Guskey e divide opiniões na web





O participante Gustavo Benedetti, eliminado do paredão relâmpago deste sábado (27) , participou do quadro "Café com o eliminado" desta segunda-feira (27) no programa "Mais Você", e um certo momento da entrevista acabou não agradando muito o público na web, principalmente os fãs de Gustavo e do casal Guskey (Gustavo e Key Alves).



Em um determinado momento da entrevista, a apresentadora Ana Maria Braga resolveu mostrar a Gustavo alguns tweets de internautas que criticavam a postura do agroboy e da jogadora de vôlei dentro do reality.













Alguns tweets mostrados pela apresentadora ressaltavam a forma como o casal se colocava dentro do jogo, sendo chamados pelo público do lado de fora de falsos e venenosos. "Sendo sincero, não lembro de ver participantes tão falsos e sorrateiros como Key e Gustavo. O nível deles é diferenciado. Bizarro", escreveu um internauta em tweet mostrado a Gustavo.

Muitos fãs de Gustavo e do casal Guskey não gostaram da atitude de Ana Maria e passaram a criticar a apresentadora nas redes sociais. "Que ódio dessa velha, vai se aposentar sua baranga", escreveu um internauta. Seguido de outra internauta que repudiou a atitude de Ana Maria. "Que nojo mostrar estes tweets", escreveu ela.

Mas tiveram muitas pessoas que gostaram da exposição feita pelo programa e enalteceram o ocorrido. "Ana Maria colocando os tweets pro Gustavo hahahaha eu amoooo", escreveu uma internauta. Seguida de outra que enalteceu a saída do agroboy. "Hoje tem jogo da discórdia e eu nem vou precisar colocar no mudo na vez do gustavo, eu tenho até saudades disso.", escreveu ela.

