A influenciadora e apresentadora Juju Salimeni surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (22) ao mostrar um "antes e depois" do corpo. Juju usou uma foto da época em que era Panicat, no programa "Pânico na TV", e comparou com uma foto mais atual.

Ao ser questionada por um seguidor, Juju afirma que passou por muitas mudanças nos últimos 15 anos. "Quem te conheceu antes, às vezes, não sabe se realmente é a mesma pessoa com essa transformação", disse o seguidor.













"Mas, realmente, não é a mesma pessoa. Muita coisa muda em 15 anos, né? E que bom que muda. Sou muito mais feliz com a minha aparência de hoje do que antigamente", disse a influenciadora.

Juju foi questionada se os glúteos dela eram naturais e ela logo afirmou que mantém um treino para mantê-los sustentados e empinhados. "Natural não, né? Natural seria se eu tivesse nascido com eles [risos]. Demorei 20 anos para construir e há uns dois anos faço aplicações de bioestimuladores para melhorar a firmeza, ter mais sustentação e ficar mais empinado", explicou ela.

No final de 2022, a influenciadora foi pedida em casamento pelo namorado Diego Basa em uma viagem do casal pelos Emirados Árabes. Pelos Stories do Instagram, a influenciadora revelou detalhes do anel de noivado. O modelo solitário da grife Tiffany & Co está avaliado em mais de R$ 200 mil.