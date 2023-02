Reprodução Scooby fez tatuagem com nome da filha caçula

"Hoje vai ser a Autora que vai ficar marcada também", contou Pedro Scooby, de 34 anos de idade, que decidiu fazer uma homenagem na pele para a filha caçula, Aurora, de 1 mês de vida, de seu casamento com Cintia Dicker, de 36.

O surfista compartilhou com os seus seguidores neste sábado (11) os preparativos para fazer uma tatuagem com o nome da bebê. Ele já tem os nomes de Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, de seu casamento com Luana Piovani -- de quem se separou em março de 2019 -, tatuados no peito.

Aurora nasceu em um parto prematuro em 26 de dezembro, com 35 semanas de gestação. Desde o seu nascimento, a bebê seguiu internada na Perinatal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, tendo que passar por alguns procedimentos e cirurgias. Ela teve alta hospitalar e foi para a casa no dia 10 de janeiro.

Cintia Dicker contou que a bebê foi diagnosticada com gastrosquise, malformação gastrointestinal congênita, durante um exame morfológico, quando ela estava na 12ª semana de gestação