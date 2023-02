Reprodução / Instagram 06.02.2023 Cintía Dicker e Aurora

Cintia Dicker agradou os seguidores ao compartilhar o álbum de um mês de idade de Aurora, nesta segunda-feira (06), no Instagram. A modelo, casada com Pedro Scooby, publicou uma série de fotos para ilustrar como foi o mês de janeiro com a filha recém nascida do casal.

A bebê Aurora nasceu prematuramente, com 35 semanas de gestação. Desde então, ela foi mantida internada na Perinatal, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para realizar alguns procedimentos e cirurgias. Finalmente, em 10 de janeiro, ela recebeu alta do hospital e foi para casa.





Desde então, os pais têm compartilhado com seus seguidores momentos importantes da filha de apenas um mês: as primeiras vacinas, o processo de amamentação, e até mesmo os carinhos do pai.

Cintia Dicker contou que a filha foi diagnosticada durante o período de gestação com gastrosquise, uma má formação gastrointestinal, fazendo com que a pequena passasse por diversas cirurgias logo que nasceu.

