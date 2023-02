Reprodução/Instagram Sarah Andrade é criticada por foto com Gabriel Fop, do BBB 23

Sarah Andrade, do BBB 21, encontrou com Gabriel Fop, do BBB 23 , durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Os dois surgiram juntos em uma foto no camarote da Sapucaí e surpreenderam os internautas.

Tudo isso porque a influenciadora havia criticado o ex-brother durante a estadia dele no programa da TV Globo.





Pelo Twitter, ela opinou sobre a relação de Gabriel com Bruna Griphao, que gerou muita discussão na web.

"O babaca ainda foi colocar ela de culpada pela comida de rabo! Eu não tô acreditando!", escreveu ela no perfil após a intervenção de Tadeu Schmidt no relacionamento.





Os internautas não perdoaram e criticaram a atitude de Sarah.

Falsarah kkkk — Paty reality🌵💸 (@PhatriciaCristi) February 22, 2023









perdida no personagem — Kika souzaa (@kikasouzaa) February 22, 2023









topa tudo por like — thai 🪩 (@tublsthai) February 22, 2023





