Após se opor à atitudes de Gabriel Fop no "BBB 23", Lexa foi criticada nas redes sociais. A cantora teve um encontro com o ex-brother, que foi eliminado do reality após ser agressivo com a affair da casa Bruna Griphao.

Gabriel publicou registros dele se encontrando com a cantora no camarim dela após um show. Nas cenas, Lexa brinca que o público quase a cancelou por causa do ex-BBB. Isso porque MC Guimê acolheu o modelo depois que ele foi criticado pelas atitudes com Bruna. O funkeiro recebeu críticas dos internautas por isso e ela, que é esposa do cantor, saiu em defesa do amado. Daí, fãs começaram a se voltar contra a artista. Lexa, então, esclareceu, na época, que repudiava o comportamento tóxico de Gabriel.

Deste modo, seguidores, criticaram o encontro de Lexa com o ex-BBB. "A hipocrisia, né", escreveu um. Lexa respondeu e afirmou que encontrou Gabriel em meio aos compromisso dela. Ela ainda relembrou: "Não estou no 'BBB', gente".